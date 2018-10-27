Просроченные лекарства нашли в медицинской клинике под Ростовом

"В клинике "Нифа" организовали проверку. Специалисты нашли просроченные медицинские изделия, которые работники учреждения забыли уничтожить еще в прошлом году", - говорится в публикации.
Помимо этого лекарства хранились в помещении, не оборудованном приборами для регистрации параметров воздуха. В клинике не соблюдались стандарты оснащения медкабинетов.
Отмечается, что у руководителя отсутствовало медицинское образование. Компанию привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 145 тысяч рублей.
р1