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Просроченные лекарства нашли в медицинской клинике под Ростовом

27 октября 2018, 10:15
В Ростовской области в ходе проверочных мероприятий были найдены просроченные медизделия в частной клинике, проинформировал Территориальный орган Росздравнадзора по региону.

"В клинике "Нифа" организовали проверку. Специалисты нашли просроченные медицинские изделия, которые работники учреждения забыли уничтожить еще в прошлом году", - говорится в публикации.

Помимо этого лекарства хранились в помещении, не оборудованном приборами для регистрации параметров воздуха. В клинике не соблюдались стандарты оснащения медкабинетов.

Отмечается, что у руководителя отсутствовало медицинское образование. Компанию привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 145 тысяч рублей.

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