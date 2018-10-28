Пропавшую девушку ищут в Ростове

С лета в Ростове пропали сразу три девушки, однако живой удалось разыскать только одну из них. В августе исчезла 23-летняя Мария Перебейнос, которая вышла на пробежку. Позже обнаружили тело с перерезанным горлом. В октябре пропала 24-летняя Маргарита Кузьминова, ее труп обнаружили на окраине города. В обои случаях нет ни одного реального подозреваемого. Среди местных жителей началась паника, некоторые уверены, что в городе орудует маньяк.