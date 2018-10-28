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Пропавшую девушку ищут в Ростове

28 октября 2018, 16:41
В Ростове начался розыск девушки Анастасии Яценко, которая пропала после ссоры с парнем, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы ГУ МВД по региону.

По словам ее подруги Дарьи, Анастасия Яценко связалась с парнем-наркоманом, и накануне пропажи у них произошла крупная ссора, во время которой он ее избил. Узнав о случившемся, в Ростов приехали родители пропавшей девушки, и поехали вместе с ней в полицию, чтобы снять побои и написать заявление.

"В этот момент он звонил ей и угрожал, говорил, что убьет ее. Она испугалась и убежала из отделения, и до сегодняшнего момента телефон ее выключен, телефон отслеживают, но пока безрезультатно", - сообщила Дарья.

По ее словам, парня, который ей угрожал, уже нашли, но он не знает, где Анастасия.

"Она прячется предумышленно от родителей, от друзей, и уже около суток ее не могут найти", - уточнила собеседница.

В пресс-службе ГУ МВД подтвердили факт обращения в полицию.

"Заявление поступало, и сейчас проводится комплекс необходимых мероприятий, пока что девушку не нашли", - сообщил представитель ведомства.

Близкие просят всех, кто увидит девушку, связаться с ними по телефону: 8-928-203-60-01. Анастасия Яценко невысокого роста, худощавого телосложения, у нее черные волосы ниже плеч, синяк под глазом.

С лета в Ростове пропали сразу три девушки, однако живой удалось разыскать только одну из них. В августе исчезла 23-летняя Мария Перебейнос, которая вышла на пробежку. Позже обнаружили тело с перерезанным горлом. В октябре пропала 24-летняя Маргарита Кузьминова, ее труп обнаружили на окраине города. В обои случаях нет ни одного реального подозреваемого. Среди местных жителей началась паника, некоторые уверены, что в городе орудует маньяк.

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