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Автобусы в Ростове заставят ездить по ночам

29 октября 2018, 13:59
В Ростове новый общественный транспорт должен ходить до полуночи, и мы будем это контролировать, сообщил глава администрации города Ростова Виталий Кушнарев во время эфира на одном из местных телеканалов.

"Городской общественный транспорт должен ходить, интервал его движения, с пяти утра до полуночи, и, безусловно, есть такие ситуации, когда нет потребности в некоторых маршрутах, но наша задача состоит в том, чтобы на самых востребованных маршрутах транспорт ходил после 22:00, пусть не так часто. Мы будем выходить, контролировать перевозчиков, чтобы они выполняли свои обязательства, которые предусмотрены в контракте", — сообщил Кушнарев.

Напомним, что с 1 сентября ростовские активисты стали проводить акции с целью привлечь внимание к отсутствию ночных автобусов. Петиция уже появилась на сайте "Активный ростовчанин". Власти Ростова готовы рассмотреть предложение о запуске ночных автобусов, если оно приобретет массовый характер.

#Новости#Общество
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