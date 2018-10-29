Автобусы в Ростове заставят ездить по ночам

"Городской общественный транспорт должен ходить, интервал его движения, с пяти утра до полуночи, и, безусловно, есть такие ситуации, когда нет потребности в некоторых маршрутах, но наша задача состоит в том, чтобы на самых востребованных маршрутах транспорт ходил после 22:00, пусть не так часто. Мы будем выходить, контролировать перевозчиков, чтобы они выполняли свои обязательства, которые предусмотрены в контракте", — сообщил Кушнарев.