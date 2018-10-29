Бесплатное обучение по основам цифровой экономики будет доступно россиянам

"Обучение будет проводиться за счет бесплатных персональных сертификатов, которые учтут карьерные интересы и возможности обучающихся", - сказано в сообщении.
Помимо этого, в 2019 году запустят бесплатный образовательный онлайн-ресурс по развитию цифровой грамотности с образовательными активностями и курсами, позволяющими освоить навыки работы с данными, основы программирования и способы безопасной работы в Интернете.
Сертификат будет включать в себя прохождение начального и итогового теста, в 2019 году планируется раздать пять тысяч штук в различных регионах РФ, а к 2024 году их количество достигнет одного миллиона.
Отмечается, что проект поможет получить необходимые навыки старшему поколению, представители которого в целом готовы меняться и имеют определенную мотивацию.
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