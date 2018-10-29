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Бесплатное обучение по основам цифровой экономики будет доступно россиянам

29 октября 2018, 14:55
Бесплатно проходить обучение по основам цифровой экономики смогут жители России с 2019 года, сообщил портал "Банки.ру".

"Обучение будет проводиться за счет бесплатных персональных сертификатов, которые учтут карьерные интересы и возможности обучающихся", - сказано в сообщении.

Помимо этого, в 2019 году запустят бесплатный образовательный онлайн-ресурс по развитию цифровой грамотности с образовательными активностями и курсами, позволяющими освоить навыки работы с данными, основы программирования и способы безопасной работы в Интернете.

Сертификат будет включать в себя прохождение начального и итогового теста, в 2019 году планируется раздать пять тысяч штук в различных регионах РФ, а к 2024 году их количество достигнет одного миллиона.

Отмечается, что проект поможет получить необходимые навыки старшему поколению, представители которого в целом готовы меняться и имеют определенную мотивацию.

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