rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 октября 2018, 09:26

Published 29 октября 2018, 09:26

Modified 17 сентября 2022, 15:31

Updated 17 сентября 2022, 15:31

На матч "Ростов" - "Зенит" определились судьи

29 октября 2018, 09:26
Обслуживать футбольный матч между командами "Ростов" и "Зенит" будет арбитр Роман Галимов, сообщается на сайте клуба.

"Помогать Галимову будут Максим Гаврилин и Илья Елеференко. Резервным судьей станет ростовчанин Сергей Иванов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что инспектором станет Александр Колобаев. Матч состоится 1 ноября в 19.00 мск в рамках Кубка России.

Кроме того, ростовчане участвуют в чемпионате России и занимают четвертое место в турнирной таблице. Команду обгоняют "Зенит", "Краснодар" и "Локомотив".

р1

Материалы по теме
ФК "Ростов" запретили регистрировать новых игроков из-за долгов по зарплатеУдаление сломало план на игру ФК "Ростов" против "Анжи" - Карпин
#Спорт#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика