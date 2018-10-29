На матч "Ростов" - "Зенит" определились судьи

Posted 29 октября 2018, 09:26
Published 29 октября 2018, 09:26
Modified 17 сентября 2022, 15:31
Updated 17 сентября 2022, 15:31
"Помогать Галимову будут Максим Гаврилин и Илья Елеференко. Резервным судьей станет ростовчанин Сергей Иванов", - сказано в сообщении.
Отмечается, что инспектором станет Александр Колобаев. Матч состоится 1 ноября в 19.00 мск в рамках Кубка России.
Кроме того, ростовчане участвуют в чемпионате России и занимают четвертое место в турнирной таблице. Команду обгоняют "Зенит", "Краснодар" и "Локомотив".
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