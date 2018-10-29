Наталья Хорошевская: «Самолечение инфекционных заболеваний у детей недопустимо»

- С Новочеркасским медицинским колледжем мы сотрудничаем более трех лет. Два года на нашей базе ведется практическая подготовка студентов. В специально оборудованной для классных занятий аудитории Юрий Юрьевич ведет теоретические занятия. Объясняет будущим медикам нюансы выполнения медицинских манипуляций при использовании современных расходных материалов. После теории студенты переходят к практике. У нас работает 4 педиатра-инфекциониста, и к каждому из них закрепляются ученики. Наиболее успешные, уверенные в себе – идут к опытным врачам и выполняют функции практикующей медсестры. А те, которые еще опасаются за свои навыки и умения, проходят практику в качестве помощников. Причем для студентов, это не просто практика. У каждого есть шанс остаться у нас работать. Так, второй процедурной сестрой у нас осталась работать после практики Евгения Клепачева. В качестве младшей медсестры помогает Виктория Севастьянова – студентка-отличница, фотография которой висит на доске Почета в колледже. Викторию очень интересует хирургия. И Юрий Юрьевич нацеливает ее на то, чтобы она не останавливалась на достигнутом, а становилась врачом. Потому что это тот самый случай, который свойственен атмосфере нашего Центра – человек получает удовольствие от того, что делает.