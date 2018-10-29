Наталья Хорошевская: «Самолечение инфекционных заболеваний у детей недопустимо»

«Центр здоровья семьи» в Новочеркасске – это семейная клиника, создали которую супруги Хорошевские. Изначально, медучреждение состояло всего из двух кабинетов. Однако молва о высоком качестве диагностики и лечении инфекционных заболеваний у детей распространилась быстро. Для увеличения проходимости потока пациентов мощности были расширены. Появились новые кабинеты, узкоспециализированные врачи, дневной стационар. Сегодня здесь лечатся меленькие пациенты и проходят практику студенты Новочеркасского медицинского колледжа.
- Наталья Вячеславовна, в чем заключается основная миссия Центра?
- Наша главная задача – оказать специализированную помощь детям с инфекционными заболеваниями. Дело в том, что сочетанные инфекции сложно вылечить лишь одним обращением к педиатру. Зачастую, их лечением должен заниматься и педиатр, и инфекционист. В результате путь избавления от такого заболевания очень тернист: маленького пациента сперва осматривает педиатр в детской клинике, затем его направляют в инфекционную больницу, потом снова в педиатрию... Мы же работаем по принципу «одного окна». То есть при обращении в Центр, маленькому пациенту в полном объеме будет оказана медицинская помощь. Благодаря заключенному договору с лабораториями, мы располагаем широким спектром лабораторных исследований, которые позволяют определить точное понимание нозологической формы инфекции. При необходимости мы оперативно делаем УЗИ. После определения диагноза врач назначает целенаправленное лечение. В штате Центра есть все необходимые специалисты: педиатры-инфекционисты, ЛОР-врачи, неврологи, хирург. Причем хирург со специализацией травматолога-ортопеда. Он занимается лечением врожденных хирургических патологий у детей, родовых травм. А для лечения острых форм инфекций работает дневной стационар.
- Сложно лечить маленьких пациентов?
- Детки – это особая категория пациентов. Сформулировать свои симптомы, сказать, где и что болит, они, безусловно, не могут. На любую проблему реагируют плачем. Соответственно, родителям передается нервозность малыша. Избежать таких ситуаций нам помогает опытная медсестра, которая дополнительно имеет образование психолога. Она знает, как успокоить и ребенка, и взрослого. А дополняет теплую атмосферу пребывания в клинике угощение взрослых посетителей чаем или кофе.
Конечно же, диагностировать и лечить маленьких пациентов очень сложно. Но мы используем дорогостоящие расходные материалы, чтобы минимизировать любой дискомфорт. Например, вместо традиционного шприца при заборе венозной крови применяем вакуумные одноразовые системы. Они разработаны под любой возраст в зависимости от проходимости вен. Понятно же, что чем меньше малыш, тем тоньше должна быть иголочка. Современные вакуумные системы позволяют не только безболезненно выполнить неприятную для ребенка процедуру, но и на 100% защитить его и медсестру от всех гемоконтактных инфекций.
- Но большинство инфекций передается воздушно-капельным путем. Какие меры защиты есть в Центре, чтобы выздоравливающий малыш не заразился новым «букетом»?
- Полная безопасность пациентов – это первоочередная наша задача. В Центре установлены рециркуляторы. Это бактерицидные лампы, которые в присутствии пациентов обрабатывают воздух, уничтожая все виды вирусов и инфекций. Более того, наши администраторы строго разделяют потоки пациентов. В первой половине дня к нам приводят здоровых деток. А пациентов с температурой и подозрениями на инфекции мы принимаем во второй половине дня. Маршрутизацию пациентов обеспечивают администраторы регистратуры. Да и вся система работы клиники выстроена таким образом, что регистратура является ее эпицентром. В отличие от муниципальных медорганизаций, администраторы нашей регистратуры имеют медицинское образование и опыт работы с инфекциями. Они знакомы с нозологиями. И если в процессе телефонного разговора определяется срочный случай, они назначают время приема этого пациента и руководят обеспечением отдельного кабинета, чтобы не допустить микст-инфекций.
- Какой совет по лечению инфекционных заболеваний у детей можно дать родителям?
- К сожалению, в 90-е годы авторитет профессии врача был утрачен. Сегодня он возрождается. Однако многие родители продолжают веровать в самостоятельное лечение, руководствуясь информацией в интернете. Ухудшает ситуацию и наличие свободной продажи лекарств в аптеках – антибиотиков, иммуностимуляторов. Не разбираясь в нюансах антибиотика и особенностях взаимодействия лекарств, родители пичкают ими детей. В результате мы имеем сложные формы инфекций, которые выработали устойчивость к антибиотикам из-за бесконтрольного их употребления. Поэтому совет может быть один. Самостоятельное лечение инфекций недопустимо. И при любом ОРЗ, даже кажущимся банальным, ребенка обязательно надо показать врачу.
- Атмосфера Центра пропитана душевной доброжелательностью. Как вам, супругам-медикам, а отнюдь не бизнесменам, удалось создать клинику столь высокого уровня?
- Мой супруг, Юрий Юрьевич Хорошевский – организатор и управляющий. Я прошла дополнительно обучение на курсе интенсивной терапии инфекционных больных для безопасности наших пациентов. Основав клинику – первые два кабинета, мы думали, что будет легко и просто. Но на самом деле все оказалось иначе. У нас не было спонсоров, и пришлось оснащаться на собственные средства. Детские весы, столик для младенцев и многое другое – приобретали на собственные средства. При этом мы покупали все самое лучшее, чтобы горожане, приходя к нам, не чувствовали дискомфорт и неудобства. Сначала муж переучился на фельдшера. Затем, для понимания тонкостей ведения бизнеса, ему пришлось получить юридическое образование. Клиника разрасталась, требовала грамотного управления. И он прошел переподготовку по специальности менеджмента здравоохранения. Однако никогда нельзя останавливаться на достигнутых результатах. В дальнейших планах Центра – приобретение лор-комбайна и рентгеновского аппарата для полноценного оказания медицинской помощи нашим маленьким пациентам.
- Центр вносит весомый вклад в воспитание будущих медиков. Расскажите об этом направлении.
- С Новочеркасским медицинским колледжем мы сотрудничаем более трех лет. Два года на нашей базе ведется практическая подготовка студентов. В специально оборудованной для классных занятий аудитории Юрий Юрьевич ведет теоретические занятия. Объясняет будущим медикам нюансы выполнения медицинских манипуляций при использовании современных расходных материалов. После теории студенты переходят к практике. У нас работает 4 педиатра-инфекциониста, и к каждому из них закрепляются ученики. Наиболее успешные, уверенные в себе – идут к опытным врачам и выполняют функции практикующей медсестры. А те, которые еще опасаются за свои навыки и умения, проходят практику в качестве помощников. Причем для студентов, это не просто практика. У каждого есть шанс остаться у нас работать. Так, второй процедурной сестрой у нас осталась работать после практики Евгения Клепачева. В качестве младшей медсестры помогает Виктория Севастьянова – студентка-отличница, фотография которой висит на доске Почета в колледже. Викторию очень интересует хирургия. И Юрий Юрьевич нацеливает ее на то, чтобы она не останавливалась на достигнутом, а становилась врачом. Потому что это тот самый случай, который свойственен атмосфере нашего Центра – человек получает удовольствие от того, что делает.