Родительских прав лишили ростовчанку, бездействовавшую при изнасиловании дочери

"Женщина пригласила к себе знакомого, который совершил сексуальное насилие в отношении малолетнего ребенка. Мать в это время находилась в состоянии алкогольного опьянения в другой комнате и не помогла потерпевшей", - сказано в сообщении.
После этого женщина прошла курс лечения от алкоголизма, однако родительские обязанности не выполняла. За это ее привлекали к административной ответственности.
Теперь местную жительницу лишили родительских прав, ребенок находится под опекой бабушки. Мужчину, совершившегося сексуальное насилие, приговорили к 13 годам колонии.