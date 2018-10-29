rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Родительских прав лишили ростовчанку, бездействовавшую при изнасиловании дочери

29 октября 2018, 17:27
В Ростовской области суд лишил родительских прав местную жительницу, которая бездействовала во время изнасилования ее малолетней дочери, сообщает региональная прокуратура.

"Женщина пригласила к себе знакомого, который совершил сексуальное насилие в отношении малолетнего ребенка. Мать в это время находилась в состоянии алкогольного опьянения в другой комнате и не помогла потерпевшей", - сказано в сообщении.

После этого женщина прошла курс лечения от алкоголизма, однако родительские обязанности не выполняла. За это ее привлекали к административной ответственности.

Теперь местную жительницу лишили родительских прав, ребенок находится под опекой бабушки. Мужчину, совершившегося сексуальное насилие, приговорили к 13 годам колонии.

Материалы по теме
Мужчина изнасиловал девушку в дренажной трубе под трассой в Ростовской областиРостовчанин изнасиловал и задушил шестилетнюю дочьРостовчанин изнасиловал знакомую школьницу
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28