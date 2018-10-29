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В Ростовской области прибыльными оказались 70% предприятий

29 октября 2018, 18:11
По итогам восьми месяцев 2018 года крупными и средними организациями Ростовской области получена сальдированная прибыль в размере 52,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении Территориального органа госстатистики.

Прибыль показали 70,8 процента крупных и средних предприятий региона. При этом определяющее влияние на формирование положительного финансового результата в целом по области оказали предприятия обрабатывающих производств, прибыль которых составила 40,9 миллиарда рублей.

"Помимо обрабатывающих производств, прибыль получили предприятия 12 из 17 видов экономической деятельности, среди них оптовая и розничная торговля, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, сельское хозяйство и добывающий сектор экономики Ростовской области", - сказано на сайте Ростовстата.

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