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Posted 30 октября 2018, 10:10

Published 30 октября 2018, 10:10

Modified 1 октября, 15:33

Updated 1 октября, 15:33

Карантин по бешенству введут в Чертковском районе Ростовской области

30 октября 2018, 10:10
Карантин по бешенству введут в ближайшее время в Чертковском районе Ростовской области, сообщило региональное управление ветеринарии.

"Проект распоряжения о введении ограничений направили на подпись губернатору области Василию Голубеву", - сказано в сообщении.

Причиной введения карантина стало выявленное заболевание у дворового кота.

Напомним, в Семено-Камышенской слободе вернувшийся домой после месячного отсутствия кот набросился на сторожевого пса, а затем на хозяйку. Бешеное животное пришлось убить.

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