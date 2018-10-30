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Posted 30 октября 2018, 09:50

Published 30 октября 2018, 09:50

Modified 17 сентября 2022, 15:31

Updated 17 сентября 2022, 15:31

Основную часть подростков-правонарушителей в Ростове составляют приезжие

30 октября 2018, 09:50
Основную часть несовершеннолетних правонарушителей в Ростове-на-Дону составляют приезжие из других населенных пунктов области, сообщила городская администрация.

"Как правило, это студенты средне-специальных учебных заведений", - сказано в сообщении.

Замеченных в правонарушениях подростков ставят на учет и за каждым закрепляют шефа-наставника. Одним из способов борьбы с подростковой преступностью в Ростове считают трудоустройство несовершеннолетних в период каникул.

Отмечается, что с начала 2018 года в Ростове подростки совершили 174 преступления.

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#Общество#Новости
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