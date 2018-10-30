Основную часть подростков-правонарушителей в Ростове составляют приезжие

Posted 30 октября 2018, 09:50
Published 30 октября 2018, 09:50
Modified 17 сентября 2022, 15:31
Updated 17 сентября 2022, 15:31
"Как правило, это студенты средне-специальных учебных заведений", - сказано в сообщении.
Замеченных в правонарушениях подростков ставят на учет и за каждым закрепляют шефа-наставника. Одним из способов борьбы с подростковой преступностью в Ростове считают трудоустройство несовершеннолетних в период каникул.
Отмечается, что с начала 2018 года в Ростове подростки совершили 174 преступления.
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