Подмосковные власти подали в суд на компанию группы "ПИК" из-за долгов

Posted 30 октября 2018, 08:13
Published 30 октября 2018, 08:13
Modified 1 октября, 18:50
Updated 1 октября, 18:50
Иск был передан 8 октября, он принят к производству. Власти требуют взыскать долги по арендным платежам за земельный участок за второй квартал 2018 года. Сумма задолженности составляет 5,4 миллиона рублей.
Кроме того, истец намерен получить 160,4 тысячи рублей в качестве пени за неисполнение обязательств. Предварительное судебное заседание состоится 20 октября.
Ответчик входит в ПАО "Группа Компаний ПИК". По сведениям Единого реестра застройщиков, группа "ПИК" каждый год сдает объекты с задержкой сроков, в том числе в 19 месяцев.
В Ростове компания занимается строительством ЖК "Норд" и "Доломановский".
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