Приставы будут арестовывать машины у торговых центров Ростова по выходным

В Ростове прошел рейд судебных приставов на стоянках у городских торговых центров с применением приложения "Мобильный розыск". Во время рейда на стоянке у ТЦ "Золотой Вавилон" не было арестовано ни одного автомобиля. Подобные рейды появились в этом году. Согласно предоставленной статистике, за май-октябрь 2018 года было проверено около 81 тысячи автотранспортных средств, выявлено более пяти тысяч должников, арестовано 167 автомобилей. Изъято долгов на сумму более 10 миллионов рублей.