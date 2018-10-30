Ростовчане попросили решить проблему с пробками на Орбитальной

"Для устранения проблемы необходимо продлить проспект Космонавтов от Орбитальной до Темерницкой. Улицу Темерницкая нужно соединить с Обсерваторной", - предложил местный житель.
По его мнению может помочь еще один вариант. В этом случае потребуется продлить проспект Космонавтов до ГК "Северянка" и дальше проложить дорогу вдоль лесополосы до Северного обхода в районе "Березовой рощи".
"Оба варианта позволят направить транспортный поток сразу из города и разгрузить проблемные улицы", - пояснил местный житель.
На момент вторника петицию подписали 10 человек.
р1