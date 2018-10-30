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Ростовчане попросили решить проблему с пробками на Орбитальной

30 октября 2018, 07:39
Житель Ростова-на-Дону попросил власти решить проблему с заторами на дорогах на улицах Орбитальной, Обсерваторной и Беляева, сообщается в сервисе "Активный ростовчанин".

"Для устранения проблемы необходимо продлить проспект Космонавтов от Орбитальной до Темерницкой. Улицу Темерницкая нужно соединить с Обсерваторной", - предложил местный житель.

По его мнению может помочь еще один вариант. В этом случае потребуется продлить проспект Космонавтов до ГК "Северянка" и дальше проложить дорогу вдоль лесополосы до Северного обхода в районе "Березовой рощи".

"Оба варианта позволят направить транспортный поток сразу из города и разгрузить проблемные улицы", - пояснил местный житель.

На момент вторника петицию подписали 10 человек.

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