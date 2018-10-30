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Posted 30 октября 2018, 08:33

Published 30 октября 2018, 08:33

Modified 17 сентября 2022, 15:31

Updated 17 сентября 2022, 15:31

Ростовскому бизнесмену Вадиму Варшавскому продлили срок ареста

30 октября 2018, 08:33
Тверской районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей председателя совета директоров Ростовского электрометаллургического завода Вадима Варшавского на три месяца, следует из материалов суда.

Варшавский останется за решеткой как минимум до 20 января 2019 года. Как сообщалось ранее, бизнесмен был арестован в марте 2018 года по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей в банке "Петрокоммерц". Так, в 2012 году он выступил в качестве поручителя по кредиту в 2,7 миллиарда рублей для металлургического предприятия в Златоусте. В 2015 году банк лишился лицензии, а спустя год по факту хищения денежных средств было возбуждено уголовное дело. Однако изначально Варшавский проходил по делу как свидетель.

В настоящее время Варшавскому принадлежат "Русский агропромышленный трест", аффилированный с торговым домом "Русская свинина" в городе Батайске.

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#Экономика#Новости
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