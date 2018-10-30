Ростовскому бизнесмену Вадиму Варшавскому продлили срок ареста

Варшавский останется за решеткой как минимум до 20 января 2019 года. Как сообщалось ранее, бизнесмен был арестован в марте 2018 года по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей в банке "Петрокоммерц". Так, в 2012 году он выступил в качестве поручителя по кредиту в 2,7 миллиарда рублей для металлургического предприятия в Златоусте. В 2015 году банк лишился лицензии, а спустя год по факту хищения денежных средств было возбуждено уголовное дело. Однако изначально Варшавский проходил по делу как свидетель.