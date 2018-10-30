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Posted 30 октября 2018, 10:34

Published 30 октября 2018, 10:34

Modified 17 сентября 2022, 15:33

Updated 17 сентября 2022, 15:33

"Центр-инвест" начал сотрудничество с французским акселератором стартапов

30 октября 2018, 10:34
"Центр-инвест" начал совместную работу с французским акселератором социальных и экологических стартапов INCO, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Соглашение было подписано во время проведения Дней Ростовской области во Франции. На подписании 24 октября присутствовал глава донского региона Василий Голубев.

"Резиденты будут делиться друг с другом опытом по управлению ESG-проектами и программами развития стартапов. Здесь говорится об управлении экологическими, управленческими и соцвопросами", - пояснили в финансовом учреждении.

У резидентов акселератора банка появится больше возможностей, они смогут вести деятельность на международных рынках и увеличить глобальную конкурентоспособность.

Отмечается, что "Центр-инвест" занимается поддержкой стартапов и бизнесменов, которые только начали свое дело. Финансирование и информационную помощь банка в акселераторе "Центр-инвест" получили 680 представителей бизнес-сферы. Новое сотрудничество открывает возможности для южнороссийских стартапов, они смогут попасть на новые рынки.

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