"Центр-инвест" начал сотрудничество с французским акселератором стартапов

Отмечается, что "Центр-инвест" занимается поддержкой стартапов и бизнесменов, которые только начали свое дело. Финансирование и информационную помощь банка в акселераторе "Центр-инвест" получили 680 представителей бизнес-сферы. Новое сотрудничество открывает возможности для южнороссийских стартапов, они смогут попасть на новые рынки.