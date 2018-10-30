Ученые обнаружили новый способ борьбы с раком

Так, пишет газета «Известия», специалисты заразили раковые клетки вирусом при помощи криоэлектронной микроскопии высокого разрешения. Таким образом, образцы находятся в среде с низкими температурами. В результате экспериментов выяснилось, что вирус долины Сенека взаимодействует с белковым рецептором ANTXR1, который расположен поверхности раковых клеток. Вместе с тем, инфекция не затрагивает ген ANTXR2, характерный только для здоровых тканей.