rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 октября 2018, 13:57

Published 30 октября 2018, 13:57

Modified 17 сентября 2022, 15:33

Updated 17 сентября 2022, 15:33

Ученые обнаружили новый способ борьбы с раком

30 октября 2018, 13:57
В Новой Зеландии ученые из Университета Отаго обнаружили способность вируса долины Сенека к заражению и уничтожению раковых клеток. Так, исследователи считают, что за счет такого открытия можно разработать новый эффективный метод борьбы со злокачественными опухолями.

Так, пишет газета «Известия», специалисты заразили раковые клетки вирусом при помощи криоэлектронной микроскопии высокого разрешения. Таким образом, образцы находятся в среде с низкими температурами. В результате экспериментов выяснилось, что вирус долины Сенека взаимодействует с белковым рецептором ANTXR1, который расположен поверхности раковых клеток. Вместе с тем, инфекция не затрагивает ген ANTXR2, характерный только для здоровых тканей.

Кроме того, согласно мнению ученых, вирус пригоден для борьбы со злокачественными опухолями. Достаточно будет его модифицировать и исключив часть, затрагивающую иммунную систему человека.

Вирус долины Сенека встречается в США с 1980-х годов, поражает в основном свиней и изредка коров. Проявляется в виде многочисленных язв на коже и слизистой.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика