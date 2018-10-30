Ученые обнаружили новый способ борьбы с раком

Posted 30 октября 2018, 13:57
Published 30 октября 2018, 13:57
Modified 17 сентября 2022, 15:33
Updated 17 сентября 2022, 15:33
Так, пишет газета «Известия», специалисты заразили раковые клетки вирусом при помощи криоэлектронной микроскопии высокого разрешения. Таким образом, образцы находятся в среде с низкими температурами. В результате экспериментов выяснилось, что вирус долины Сенека взаимодействует с белковым рецептором ANTXR1, который расположен поверхности раковых клеток. Вместе с тем, инфекция не затрагивает ген ANTXR2, характерный только для здоровых тканей.
Кроме того, согласно мнению ученых, вирус пригоден для борьбы со злокачественными опухолями. Достаточно будет его модифицировать и исключив часть, затрагивающую иммунную систему человека.
Вирус долины Сенека встречается в США с 1980-х годов, поражает в основном свиней и изредка коров. Проявляется в виде многочисленных язв на коже и слизистой.