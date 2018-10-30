ВЭБ не имеет контроля над "Евродоном" в Ростове, несмотря на долю в 74%

Внешэкономбанк является основным кредитором "Евродона". Некоторое время назад после очередной задержки платежа банк предложил генеральному ди⁠ректору "Евродона" Вадиму Ванееву покинуть пост, на что тот дал отрицательный ответ. В конце октября прошло совещание ВЭБа под эгидой правительства Ростовской области, на котором было принято решение финансировать производство после скорого ухода Ванеева с поста.