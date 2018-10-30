ВЭБ не имеет контроля над "Евродоном" в Ростове, несмотря на долю в 74%

Posted 30 октября 2018, 10:23
Published 30 октября 2018, 10:23
Modified 1 октября, 13:11
Updated 1 октября, 13:11
Внешэкономбанк является основным кредитором "Евродона". Некоторое время назад после очередной задержки платежа банк предложил генеральному директору "Евродона" Вадиму Ванееву покинуть пост, на что тот дал отрицательный ответ. В конце октября прошло совещание ВЭБа под эгидой правительства Ростовской области, на котором было принято решение финансировать производство после скорого ухода Ванеева с поста.
"Действующие корпоративные документы не дают ВЭБу фактического контроля над "Евродоном", несмотря на имеющиеся у банка 74% акций", - сказал представитель банка. Он добавил, что именно нынешний менеджмент позволяет игнорировать "Евродону" мнение ВЭБа, как основного акционера и кредитора компании.
"Именно поэтому мы параллельно с процессом восстановления предприятия вынуждены восстанавливать и операционный контроль над "Евродоном" путем ряда юридических процедур", - пояснил он. По его мнению, все предпринимаемые сейчас банком шаги в течении полугода позволят заново загрузить производственные мощности компании.
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