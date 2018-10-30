За мошенничество и взятку будут судить экс-инспектора ДПС на Кубани

Posted 30 октября 2018, 14:48
Published 30 октября 2018, 14:48
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
"Находясь на посту в июне 2018 года, экс-инспектор остановил автомобиль и сообщил его водителю о нарушении", - сказано в сообщении.
При этом он заявил о якобы имеющихся у него доказательствах совершенного нарушения, хотя на самом деле на посту не имелось средств видеофиксации. При этом бывший сотрудник ДПС намекнул на возможность не составлять протокол, если водитель заплатит ему.
Водитель передал ему деньги в пачке из-под сигарет, а сам сообщил о факте вымогательства в соответствующие органы.
Отмечается, что уголовное дело уже направили в суд.
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