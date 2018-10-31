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Posted 31 октября 2018, 17:26

Published 31 октября 2018, 17:26

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

ФК "Ростов" снова наказали за болельщиков-нарушителей

31 октября 2018, 17:26
Футбольный клуб "Ростов" оштрафовали за скандирование болельщиками оскорблений на матче с "Анжи", сообщает РФС.

"Фанаты выкрикивали оскорбления в адрес "Анжи", в том числе по поводу происхождения. Размер штрафа составил 140 тысяч рублей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в следующий раз буду применены более строгие санкции. Кроме того, главному тренеру "Анжи" придется заплатить 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны без разрешения арбитра.

Напомним, ростовчане одержали победу со счетом 1:0. Теперь в чемпионате РФ они располагаются на четвертой позиции.

Кроме того, "Ростов" заплатит 30 тысяч рублей за скандирование фанатами ненормативной лексики. Инцидент случился на игре с "Локомотивом".

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