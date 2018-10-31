Перевернувшийся бензовоз на М-4 "Дон" в Ростовской области создал огромную пробку

Posted 31 октября 2018, 14:27
Published 31 октября 2018, 14:27
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
"Опрокинувшийся грузовик занимает сразу две полосы для движения. К месту происшествия подъехали пожарные", - сказано в сообщении.
Авария произошла недалеко от Шахт. На текущий момент машину убрали с дороги, но пробки в этом районе все еще есть.
Ранее региональное УМЧС сообщило, что что на М-4 перевернулся бензовоз, на трассу вылилось топливо. Специалисты принимают меры, чтобы не допустить возгорания.