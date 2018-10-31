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Posted 31 октября 2018, 14:27

Published 31 октября 2018, 14:27

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Перевернувшийся бензовоз на М-4 "Дон" в Ростовской области создал огромную пробку

31 октября 2018, 14:27
В Ростовской области в четверг на трассе М-4 "Дон" перевернулся бензовоз, из-за чего появились заторы на дороге, сообщает корреспондент RostovGazeta.

"Опрокинувшийся грузовик занимает сразу две полосы для движения. К месту происшествия подъехали пожарные", - сказано в сообщении.

Авария произошла недалеко от Шахт. На текущий момент машину убрали с дороги, но пробки в этом районе все еще есть.

Ранее региональное УМЧС сообщило, что что на М-4 перевернулся бензовоз, на трассу вылилось топливо. Специалисты принимают меры, чтобы не допустить возгорания.

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