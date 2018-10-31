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Posted 30 октября 2018, 22:03

Published 30 октября 2018, 22:03

Modified 1 октября, 14:46

Updated 1 октября, 14:46

В Астрахани недвижимость Свидетелей Иеговы отсудили в пользу государства

30 октября 2018, 22:03
Прокуратура в Астраханской области в двух районных суда добилась признания недействительными сделок о передаче имущества местной общины Свидетелей Иеговы датской общественной организации, говорится на сайте ведомства.

В сообщении сказано, что после того, как в 2017 году Верховный суд РФ ликвидировал Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России и региональные отделения организации также подлежали ликвидации, а имущество религиозной организации должно было быть передано в государственную собственность РФ.

Но члены общины Свидетелей Иеговы в Астрахани предприняли попытку переписать недвижимость - два земельных участка, два дома и нежилые помещения, на общественную организацию в Дании.

"В связи с мнимостью указанной сделки прокуратурой области в Трусовский районный суд Астрахани направлено исковое заявление о признании ее недействительной. Заявление прокуратуры удовлетворено судом в полном объеме. А ранее аналогичный вердикт вынес Кировский районный суд Астрахани.

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