В Астрахани недвижимость Свидетелей Иеговы отсудили в пользу государства

Posted 30 октября 2018, 22:03
Published 30 октября 2018, 22:03
Modified 1 октября, 14:46
Updated 1 октября, 14:46
В сообщении сказано, что после того, как в 2017 году Верховный суд РФ ликвидировал Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России и региональные отделения организации также подлежали ликвидации, а имущество религиозной организации должно было быть передано в государственную собственность РФ.
Но члены общины Свидетелей Иеговы в Астрахани предприняли попытку переписать недвижимость - два земельных участка, два дома и нежилые помещения, на общественную организацию в Дании.
"В связи с мнимостью указанной сделки прокуратурой области в Трусовский районный суд Астрахани направлено исковое заявление о признании ее недействительной. Заявление прокуратуры удовлетворено судом в полном объеме. А ранее аналогичный вердикт вынес Кировский районный суд Астрахани.
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