В Астрахани недвижимость Свидетелей Иеговы отсудили в пользу государства

В сообщении сказано, что после того, как в 2017 году Верховный суд РФ ликвидировал Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России и региональные отделения организации также подлежали ликвидации, а имущество религиозной организации должно было быть передано в государственную собственность РФ.