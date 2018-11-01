rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября 2018, 12:05

Published 1 ноября 2018, 12:05

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Застройщик ЖК "Родной" в Ростове задолжал налоговой

1 ноября 2018, 12:05
В Ростове-на-Дону компания "Георострой" из-за долгов была внесена в черный список налоговой, говорится в документах, которые есть у RostovGazeta.

"Компания имеет задолженность по налогам. Ее включили в негативный реестр, в который входят аналогичные организации", - сказано в документах.

"Георострой" является застройщиком жилкомплекса "Родной" на улице Степана Разина. Это девятиэтажный дом на 72 квартиры.

Ранее суд удовлетворил иск компании "Терра-Проект" к организации о взыскании задолженности за разработанный проект ЖК "Родной". В материалах суда было сказано, что стройкомпания заключила контракт на проектирование дома стоимостью 3,5 миллиона рублей, однако не выполнила обязательства.

#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика