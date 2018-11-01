Застройщик ЖК "Родной" в Ростове задолжал налоговой

Posted 1 ноября 2018, 12:05
Published 1 ноября 2018, 12:05
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
"Компания имеет задолженность по налогам. Ее включили в негативный реестр, в который входят аналогичные организации", - сказано в документах.
"Георострой" является застройщиком жилкомплекса "Родной" на улице Степана Разина. Это девятиэтажный дом на 72 квартиры.
Ранее суд удовлетворил иск компании "Терра-Проект" к организации о взыскании задолженности за разработанный проект ЖК "Родной". В материалах суда было сказано, что стройкомпания заключила контракт на проектирование дома стоимостью 3,5 миллиона рублей, однако не выполнила обязательства.