Застройщик ЖК "Родной" в Ростове задолжал налоговой

Ранее суд удовлетворил иск компании "Терра-Проект" к организации о взыскании задолженности за разработанный проект ЖК "Родной". В материалах суда было сказано, что стройкомпания заключила контракт на проектирование дома стоимостью 3,5 миллиона рублей, однако не выполнила обязательства.