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Posted 2 ноября 2018, 10:09

Published 2 ноября 2018, 10:09

Modified 17 сентября 2022, 15:33

Updated 17 сентября 2022, 15:33

Число выданных автокредитов сократилось в Ростовской области

2 ноября 2018, 10:09
В Ростовской области в третьем квартале 2018 года было выдано 5,66 тысячи кредитов на покупку автомобиля, говорится в информации, предоставленной Национальным бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с данными за аналогичный период 2017 год число выданных автокредитов упало на 3,8%. При этом объем регионального авторынка достиг 10,7 тысячи единиц, а доля кредитных авто составила 52,9%.

Общая сумма кредитов, предоставленных на покупку авто, в регионе за июль-сентябрь превысила 4,18 миллиарда рублей, что на 7,5% больше показателя за аналогичный период 2017 года. При этом средний размер автокредита вырос на 11,8% достигнув 738 666 рублей.

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