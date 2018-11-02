Число выданных автокредитов сократилось в Ростовской области

Posted 2 ноября 2018, 10:09
Published 2 ноября 2018, 10:09
Modified 17 сентября 2022, 15:33
Updated 17 сентября 2022, 15:33
По сравнению с данными за аналогичный период 2017 год число выданных автокредитов упало на 3,8%. При этом объем регионального авторынка достиг 10,7 тысячи единиц, а доля кредитных авто составила 52,9%.
Общая сумма кредитов, предоставленных на покупку авто, в регионе за июль-сентябрь превысила 4,18 миллиарда рублей, что на 7,5% больше показателя за аналогичный период 2017 года. При этом средний размер автокредита вырос на 11,8% достигнув 738 666 рублей.
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