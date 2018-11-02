Число выданных автокредитов сократилось в Ростовской области

Общая сумма кредитов, предоставленных на покупку авто, в регионе за июль-сентябрь превысила 4,18 миллиарда рублей, что на 7,5% больше показателя за аналогичный период 2017 года. При этом средний размер автокредита вырос на 11,8% достигнув 738 666 рублей.