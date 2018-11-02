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Posted 2 ноября 2018, 05:01

Published 2 ноября 2018, 05:01

Modified 1 октября, 15:24

Updated 1 октября, 15:24

Драка таксиста с водителем в Таганроге попала на видео

2 ноября 2018, 05:01
В Интернете опубликовали видеоролик, в котором показан конфликт водителя авто с таксистом в Таганроге Ростовской области, ролик разместили в соцсети "ВКонтакте".

В ролике видно несколько машину, двигающихся друг за другом. В это время появляется такси и пытается обогнать всех, частично выехав на встречку через сплошную. Таким образом он помешал проезду одному из водителей. Последний также через сплошную по встречной полосе обогнал таксиста и заблокировал ему проезд. После этого мужчина некоторое время ругался с перевозчиком и несколько раз ударил его.

"Два автолюбителя пытались отстоять свою территорию. Этот материал не только получает массовую огласку, но и направляется в соответствующие органы", - пояснил автор публикации.

Пользователи в комментариях написали, что виноваты в этой ситуации оба водителя.

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