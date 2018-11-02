Драка таксиста с водителем в Таганроге попала на видео

В ролике видно несколько машину, двигающихся друг за другом. В это время появляется такси и пытается обогнать всех, частично выехав на встречку через сплошную. Таким образом он помешал проезду одному из водителей. Последний также через сплошную по встречной полосе обогнал таксиста и заблокировал ему проезд. После этого мужчина некоторое время ругался с перевозчиком и несколько раз ударил его.