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Posted 2 ноября 2018, 07:23

Published 2 ноября 2018, 07:23

Modified 1 октября, 15:24

Updated 1 октября, 15:24

Пробка образовалась в Ростове из-за перевернувшейся "ГАЗели"

2 ноября 2018, 07:23
В Ростове-на-Дону в пятницу утром на улице Мадояна образовались заторы на дорогах из-за автоаварии, сообщается в сервисе "Яндекс.Карты".

Местные СМИ писали, что в этом районе утром перевернулась машина "ГАЗель". Таким образом водитель пытался избежать автоаварии.

При повороте с Лесопарковой на Мадояна образовались сильные заторы. Скорость потока составляет пять километров в час.

Пробка заканчивается только на кольце на улице Доватора.

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