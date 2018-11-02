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Posted 2 ноября 2018, 04:38

Published 2 ноября 2018, 04:38

Modified 1 октября, 15:37

Updated 1 октября, 15:37

Ростовчане пожаловались на незаконную уличную торговлю

2 ноября 2018, 04:38
Житель Ростова-на-Дону попросил власти пресечь незаконную уличную торговлю на улице Московская, сообщается в сервисе "Благоустройство города".

"Нарушения происходят на постоянной основе. Местные жители разложили товары на тротуаре возле дороги", - сказано в сообщении.

Отмечается, что также продавцы оставляют свои машины в запрещенных для этого местах. На момент пятницы ответа на обращение не поступило.

Автор публикации добавил фото, на котором видна незаконная торговля.

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