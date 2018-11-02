Ростовские водители стали реже попадать в ДТП

По числу зарегистрированных ДТП Ростовская область занимает 2-е место в Южном федеральном округе, уступая только Краснодарскому краю, где было зафиксировано более 5 тысяч автоаварий. Всего в ЮФО с начала года произошло 12,9 тысячи ДТП.