Цена портфеля “Роснано” выросла на 11 млрд рублей

Компания подчеркивает: принятые в стране стандарты финотчетности не могут отразить результаты инвестиционного фонда, так как не показывают развитие справедливой стоимости портфеля. Исполнительный директор УК «Роснано» Борис Подольский пояснил, что в управленческой отчетности используются международные стандарты финансовой отчетности. В комментарии радиостанции Business FM он рассказал, что только промежуточные расчеты по МСФО говорят о росте справедливой стоимости портфеля компании на 11 млрд рублей.