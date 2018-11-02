Цена портфеля “Роснано” выросла на 11 млрд рублей

При этом общая прибыль составила 14,2 млрд рублей, валовая – 5,5 млрд рублей. Такой финансовый успех аналитики компании объясняют именно ростом доходов от инвестиционного портфеля, сообщает Newsnn. Они составили 11,4 млрд, в прошлом году показатель равнялся 9 млрд рублей. Речь в первую очередь идет о продаже долей в нанотехнологических предприятиях, которые создавала “Роснано”.
Компания подчеркивает: принятые в стране стандарты финотчетности не могут отразить результаты инвестиционного фонда, так как не показывают развитие справедливой стоимости портфеля. Исполнительный директор УК «Роснано» Борис Подольский пояснил, что в управленческой отчетности используются международные стандарты финансовой отчетности. В комментарии радиостанции Business FM он рассказал, что только промежуточные расчеты по МСФО говорят о росте справедливой стоимости портфеля компании на 11 млрд рублей.
Международные стандарты финансовой отчетности позволяют говорить о прибыли в размере 3,6 млрд рублей, этот показатель вырос за три месяца на 1,5 млрд рублей. Главным фактором стал именно рост справедливой стоимости портфеля, поскольку выросла оценка таких наукоемких компаний как «Хевел» (ведущий в России производитель солнечных панелей) и «Оксиал» (поставщик одностенных углеродных нанотрубок).
“Роснано” прошлом году впервые выплатила государству дивиденды в размере 537 млн рублей - это 50% годовой чистой прибыли по российскому стандарту бухгалтерского учета. С прибылью компания работает уже четыре года.