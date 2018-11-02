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Posted 2 ноября 2018, 07:17

Published 2 ноября 2018, 07:17

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Застройщика домов на Магнитогорской в Ростове уличили в неуплате налогов

2 ноября 2018, 07:17
Компания "ЦСТ-Строй", которая занимается строительством жилья в Ростове на Магнитогорской, имеет долги на налогам, говорится в документах, которые есть в распоряжении RostovGazeta.

"Из-за долгов по налогам организацию внесли в негативный реестр", - сказано в сообщении.

Компания занимается строительством жилья в Западном жилом массиве. Один дом на Магнитогорской, 3/28 "Б" уже сдали в эксплуатацию, также идет строительство еще одного жилого здания.

Ранее СМИ писали, что дольщик потребовал в суде признать организацию банкротом. Говорилось, что он должен был получить квартиру в 2016 году, но этого не произошло.

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#Экономика#Новости
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