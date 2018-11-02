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Posted 2 ноября 2018, 10:55

Published 2 ноября 2018, 10:55

Modified 1 октября, 14:09

Updated 1 октября, 14:09

Жительница Кубани наняла киллера для убийства мужа за 10 тыс руб и машину

2 ноября 2018, 10:55
Жительница Красноармейского района Краснодарского края пыталась организовать убийство своего мужа, сообщило региональное СУ СК РФ.

"Аргументируя плохими отношениями в семье и общей усталостью от брака, 59-летняя женщина попросила своего знакомого подыскать киллера для своего 52-летнего мужа", - сказано в сообщении.

Знакомый, видя, что женщина настроена серьезно, пообещал помочь, а сам обратился в полицию.

В роли киллера выступил сотрудник правоохранительных органов, которому заказчица и передала 10 тысяч рублей аванса. Получив подтверждение "убийства" мужа в виде фотоснимков, женщина передала "исполнителю" договор купли-продажи на автомобиль.

Отмечается, что женщину арестовали, расследование дал продолжается.

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