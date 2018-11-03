В Новочеркасске осудили военного за помощь дезертирам

Posted 3 ноября 2018, 08:16
Published 3 ноября 2018, 08:16
Modified 17 сентября 2022, 15:33
Updated 17 сентября 2022, 15:33
"Мужчина скрывал от вышестоящего командования факты незаконного отсутствия подчиненных военнослужащих в воинской части. Таким образом службу пропускали семь военных", - сказано в сообщении.
Отмечается, что фигурант пошел на преступление, чтобы не лишиться премии. После этого возбудили уголовное дело.
Суд назначил наказание в виде лишения права занимать организационно-распорядительные должности в Вооруженных Силах России. Этот запрет продлится 2 года.
Кроме того, частично был удовлетворен иск Минобороны, с осужденного взыскали 175,4 тысячи рублей. Приговор вступил в законную силу.