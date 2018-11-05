Ростовчане нашли способ ликвидировать пробки на Оганова

Posted 5 ноября 2018, 20:51
Published 5 ноября 2018, 20:51
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
"Каждое утро образуется пробка на Оганова от перекрестка с Особенной и до Тимошенко. Эту проблему можно решить, поменяв схему работы светофора", - написал ростовчанин.
Он предложил добавить на светофоре, который находится на перекрестке с Тимошенко, стрелку, разрешающую поворот направо при запрещающем движении прямо. Также он попросил расширить в этой зоне дорогу, чтобы помещались сразу две машины.
"Тогда автомобили, поворачивающие направо, никому не будут мешать. Другие водители беспрепятственно поедут вперед и пробка ликвидируется сама собой", - пояснил местный житель.
По его мнению, таким же образом можно решить проблему с пробкой, которая образуется по Тимошенко от школы №71 до Оганова.
Обращение поддержали 35 человек.
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