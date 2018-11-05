rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 ноября 2018, 20:51

Published 5 ноября 2018, 20:51

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Ростовчане нашли способ ликвидировать пробки на Оганова

5 ноября 2018, 20:51
Житель Ростова-на-Дону предложил властям собственный способ по ликвидации заторов на дороге на улице Оганова, сообщается в сервисе "Активный ростовчанин".

"Каждое утро образуется пробка на Оганова от перекрестка с Особенной и до Тимошенко. Эту проблему можно решить, поменяв схему работы светофора", - написал ростовчанин.

Он предложил добавить на светофоре, который находится на перекрестке с Тимошенко, стрелку, разрешающую поворот направо при запрещающем движении прямо. Также он попросил расширить в этой зоне дорогу, чтобы помещались сразу две машины.

"Тогда автомобили, поворачивающие направо, никому не будут мешать. Другие водители беспрепятственно поедут вперед и пробка ликвидируется сама собой", - пояснил местный житель.

По его мнению, таким же образом можно решить проблему с пробкой, которая образуется по Тимошенко от школы №71 до Оганова.

Обращение поддержали 35 человек.

р1

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика