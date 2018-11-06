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Posted 6 ноября 2018, 10:16

Published 6 ноября 2018, 10:16

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Экс-директор ростовского цирка подал иск в суд

6 ноября 2018, 10:16
Бывший директор Ростовского цирка подал иск в суд с требованием восстановить его в должности, сообщил RostovGazeta сам Дмитрий Резниченко.

В конце февраля 2018 года в Ростовском государственном цирке силовики провели обыски, они изъяли документацию, в которой может говориться о возможных хищениях средств на сумму 1,7 миллиона рублей. В апреле цирк был закрыт из-за проблем с пожарной безопасностью, а в октябре текущего года стало известно, что в Ростовском цирке уволили директора. По словам самого Резниченко, увольнение незаконно, так как "вместо того, чтобы решать вопросы, руководство "Росгосцирка" пошло на массовые репрессии".

"Иск уже направлен в Ленинский районный суд Ростова, рассматривать его будут в течение месяца", - сообщил Резниченко.

Ранее "Росгосцирк" сообщил, что директор Ростовского цирка был уволен на законных основаниях, а также руководство опровергло массовые сокращения сотрудников.

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