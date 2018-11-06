Экс-директор ростовского цирка подал иск в суд

В конце февраля 2018 года в Ростовском государственном цирке силовики провели обыски, они изъяли документацию, в которой может говориться о возможных хищениях средств на сумму 1,7 миллиона рублей. В апреле цирк был закрыт из-за проблем с пожарной безопасностью, а в октябре текущего года стало известно, что в Ростовском цирке уволили директора. По словам самого Резниченко, увольнение незаконно, так как "вместо того, чтобы решать вопросы, руководство "Росгосцирка" пошло на массовые репрессии".