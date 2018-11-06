Российские активисты добиваются блокировки чайлдфри-сообществ в соцсетях

Общероссийское движение «За жизнь!» обратилось к президенту России Владимиру Путину с инициативой о блокировке сообществ, которые, по их мнению, распространяют неприязнь к материнству в соцсетях.

По информации газеты «Известия» от 6 ноября, в реестр запрещенной предлагается внести публикации, призывающие к неуважительному отношению к беременности, материнству и детям. Координатор движения Сергей Чесноков отмечает, что подобная пропаганда среди молодежи противоречит семейному и демографическому курсу политики страны. Активистами предлагается вначале направлять администраторам таких сообществ предупреждения об удалении противоречащих закону публикаций. За первым предупреждением может последовать второе, а в случае неисполнения требований сообщество будет заблокировано, а его администратор - оштрафован. Соответствующие изменения предлагается внести в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».