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Posted 6 ноября 2018, 13:19

Published 6 ноября 2018, 13:19

Modified 17 сентября 2022, 15:33

Updated 17 сентября 2022, 15:33

Российские активисты добиваются блокировки чайлдфри-сообществ в соцсетях

6 ноября 2018, 13:19
Общероссийское движение «За жизнь!» обратилось к президенту России Владимиру Путину с инициативой о блокировке сообществ, которые, по их мнению, распространяют неприязнь к материнству в соцсетях.

По информации газеты «Известия» от 6 ноября, в реестр запрещенной предлагается внести публикации, призывающие к неуважительному отношению к беременности, материнству и детям. Координатор движения Сергей Чесноков отмечает, что подобная пропаганда среди молодежи противоречит семейному и демографическому курсу политики страны.

Активистами предлагается вначале направлять администраторам таких сообществ предупреждения об удалении противоречащих закону публикаций. За первым предупреждением может последовать второе, а в случае неисполнения требований сообщество будет заблокировано, а его администратор - оштрафован.

Соответствующие изменения предлагается внести в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

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