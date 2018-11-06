Российские активисты добиваются блокировки чайлдфри-сообществ в соцсетях

Posted 6 ноября 2018, 13:19
Published 6 ноября 2018, 13:19
Modified 17 сентября 2022, 15:33
Updated 17 сентября 2022, 15:33
По информации газеты «Известия» от 6 ноября, в реестр запрещенной предлагается внести публикации, призывающие к неуважительному отношению к беременности, материнству и детям. Координатор движения Сергей Чесноков отмечает, что подобная пропаганда среди молодежи противоречит семейному и демографическому курсу политики страны.
Активистами предлагается вначале направлять администраторам таких сообществ предупреждения об удалении противоречащих закону публикаций. За первым предупреждением может последовать второе, а в случае неисполнения требований сообщество будет заблокировано, а его администратор - оштрафован.
Соответствующие изменения предлагается внести в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».