Появилась первая аэросъемка отрезанного от земли острова в Ростове

Posted 7 ноября 2018, 11:55
Published 7 ноября 2018, 11:55
Modified 17 сентября 2022, 15:33
Updated 17 сентября 2022, 15:33
Напомним, в минувшее воскресенье по неизвестной причине под воду ушел мост, который соединял город с островом. Из-за невозможности по нему проехать в Ростов не смогли добраться сотни горожан.
Спасатели сразу же начали помогать людям и при помощи плавучих средств перевезли около 400 человек. Кроме того, было принято решение эвакуировать находящиеся на острове машины.
В ролике видно перевозку внедорожника на плавающем транспортере. На судне находятся два человека, а на другом берегу их ожидает эвакуатор.
На записи также можно увидеть процесс работы эвакуатора. Съемка проводилась при помощи квадрокоптера.