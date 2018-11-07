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Posted 7 ноября 2018, 11:55

Published 7 ноября 2018, 11:55

Modified 17 сентября 2022, 15:33

Updated 17 сентября 2022, 15:33

Появилась первая аэросъемка отрезанного от земли острова в Ростове

7 ноября 2018, 11:55
Корреспондент RostovGazeta сделал аэросъемку в районе Зеленого острова, оказавшегося отрезанным от Ростова после подтопления понтонного моста.

Напомним, в минувшее воскресенье по неизвестной причине под воду ушел мост, который соединял город с островом. Из-за невозможности по нему проехать в Ростов не смогли добраться сотни горожан.

Спасатели сразу же начали помогать людям и при помощи плавучих средств перевезли около 400 человек. Кроме того, было принято решение эвакуировать находящиеся на острове машины.

В ролике видно перевозку внедорожника на плавающем транспортере. На судне находятся два человека, а на другом берегу их ожидает эвакуатор.

На записи также можно увидеть процесс работы эвакуатора. Съемка проводилась при помощи квадрокоптера.

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#Общество#Новости#Видео
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