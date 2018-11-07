Восемь пострадавших от взрыва в Керчи получили выплаты из федерального бюджета

Еще восемь человек, пострадавших при нападении на колледж в Керчи, получили выплаты из федерального бюджета, сообщило региональное министерство труда и социальной защиты.

"По 400 тысяч рублей получили четыре человека с тяжкими последствиями для здоровья, также выплаты получили еще четверо, здоровью которых трагические события причинили вред средней тяжести", - сказано в сообщении. Ранее выплаты получили 20 семей погибших на общую сумму более 39 миллионов рублей и 52 пострадавших на общую сумму в 26 миллионов рублей. Всего на помощь пострадавшим в Керчи из резервного фонда правительства РФ выделили 38,76 миллиона рублей, из резервного фонда Совета министров Республики Крым 46 миллионов рублей. Напомним, студент политехнического колледжа в Керчи взорвал в здании учебного заведения самодельную бомбу, а также начал расстреливать окружающих. Погибли 21 человек, пострадали 52. р3