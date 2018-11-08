Аксенов пересадил мэра Симферополя на общественный транспорт

По мнению Аксенова, таким образом градоначальник сможет на себе в полной мере испытать все проблемы, связанные с общественным транспортом, как и все простые горожане.
"Завтра мэр Симферополя, его заместители, председатель городского совета и другие добираются на места своей работы общественным транспортом с конечных остановок и, соответственно, уезжают с работы в вечерний час пик. Считаю это хорошей возможностью пообщаться с людьми и узнать различные мнения касательно своей эффективности. По итогам этих поездок ожидаю на последующем совещании предложений по стабилизации ситуации", - написал глава Крыма.
Инициатива Аксенова связана с итогами 10-дневного наблюдения за работой мэрии в части капремонта дорог и уборки мусора. По его словам, городским властям нечем похвастаться в вопросе транспортного сообщения, ситуация не улучшилась, и колоссальные пробки наглядно это показывают.
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