Обманутые "Кэшбери" ростовчане уходят в новые пирамиды

Корреспонденты RostovGazeta, представившись очередными потенциальными инвесторами, побывали в одной из таких компаний и узнали, как работает сегодня этот бизнес.
В России в конце сентября Центральный банк заявил, что компания "Кэшбери" является финансовой пирамидой, общий ущерб от ее деятельности составляет минимум один миллиард рублей. Прокуратура Ростовской области попросила суд заблокировать интернет-ресурсы фирмы. На настоящий момент вся деятельность на главном сайте компании прекращена.
В начале ноября руководитель компании объявил о том, что фирма закрыта, но будет открыта новая, намного "лучше" старой. При этом он пообещал выплатить все долги перед теми, кто вложился ранее. Выплачивать долги он намерен в основном кэшбери коином (криптовалюта компании), реальная ценность которой не доказана.
Корреспондентам информационного агентства не удалось отыскать ростовский офис компании "Кэшбери", который указан на их официальном сайте. На месте оказался ветхий трехэтажный офис, где сообщили, что сотрудники переехали в неизвестном направлении два года назад. В то же время в Сети журналисту пришло сообщение от незнакомца с предложением "поучаствовать в новой теме в свежей компании".
"Сейчас из "Кэшбери" и других компаний многие к нам уходят, у нас тут сильные лидеры, вход 64$, пассивный доход до 0,9$, если кого приведешь, то до 15% сверху накидывают, плюс подарочные пакеты. Города свободны, поэтому мы сейчас впахиваем с утра до вечера, приходи, пообщаемся в офисе", - написал представитель компании IneuroBrain Александр Инопин.
Офис этой компании располагается в Ростове на улице Соколова 78, на третьем этаже. Двухэтажное помещение, по офису бродят от силы 5-6 человек. Инопин привел корреспондента в одно из помещений с круглым столом, в котором проводят презентации, и начал вводить в курс дела.
Ширма из тренингов
Собеседник рассказал, что в компании проводятся тренинги, мастер-классы по лидерству, по НЛП, криптоэкономике и даже имеются преподаватели по здоровью, которые могут предоставить тренажер, открывающий чакры.
По его словам, тренинг-центр - это лишь вершина, в основе же стоит проект, который приносит основной доход. Он пояснил, что данный проект приехал из Казани и его начали в Ростове некий Ренат (фамилия неизвестна) и Михаил Шиклин.
"У Рената большой опыт в сетевом бизнесе, в инвестиционных проектах, большие связи. У него есть аналитический отдел из девяти людей по всему миру, которые такого рода проекты раскладывают по полочкам", - прокомментировал собеседник.
Стоит сразу отметить, что на официальном сайте Центрального банка России в сведениях об участниках финансового рынка нет ни слова о компании "Айтренд" или "IneuroBrain", что является одним из первых признаков финансовой пирамиды. Собеседник сообщил, что офисы этой компании открываются сейчас по всей России.
"Миша вот сейчас в Сочи, там офис открываем тоже. Он сам был лидером в "Кэшбери" (в той самой компании, которая недавно Центральным банком была признана финансовой пирамидой), имел статус М13 (это означает, что благодаря ему в пирамиду люди вложили не менее 30 миллионов рублей). Ну не знаю, был или не был, но еще в августе Миша получил информацию из нашего аналитического отдела о том, что "Кэшбери" начинает загибаться", - пояснил он.
Инопин сообщил, что в их аналитическом отделе сидят люди, чей стаж работы в сетевом маркетинге не менее 30 лет и которые являются предпринимателями, юристами, программистами. Он сказал, что если дела пойдут плохо, то вся команда просто перейдет на другой проект и так далее. При этом никакой конкретной информации о данном аналитическом отделе нет. Что это за люди, как они работают, как с ними связаться - непонятно.
По словам собеседника, для участия в этом проекте необходимо вложить минимум 64$.
"Ты не нам платишь, а в себя инвестируешь. Сейчас зеленый коридор, есть большая уверенность в проекте, есть вариант прокрутить деньги", - добавил он.
Неясно, как будут "прокручиваться" деньги. По факту, сотрудник компании предлагает заняться торгами на валютной бирже, но не напрямую, а через проект "IneuroBrain" и их сайт. Реальной финансовой деятельности найти не удалось, только вложения инвесторов, которые строятся по принципу пирамиды. А отсутствие объективной информации о финансовом положении организации и ее деятельности является еще одним из признаков финансовой пирамиды.
Как появился искусственный интеллект
"Компания "IneuroBrain" основала нейросеть, то есть робота, который генерирует прибыль на криптовалюте", - заявил Инопин. Он добавил, что эта нейросеть самостоятельно развивается, так как "она не простой робот, которому поставили задачу и он делает".
"Ну сейчас век такой. Ну знаешь эту "Алису"? Она же тоже сейчас развивается, ты с ней разговариваешь, а она по запросам развивается", - пояснил он.
Стоит отметить, что на данный момент ни одна исследовательская группа из целого ряда стран так и не пришла к успешному созданию искусственного интеллекта. При этом собеседник так и не смог сказать, чем конкретно занимается компания, что тоже можно отнести к признакам финансовой пирамиды.
Пакеты и деньги из воздуха
По словам Инопина, в компании есть ряд пакетов для входа в "игру": 64$, 256$, 1024$, 4096$, 16000$, 32000$ и 64000$.
"Тот, кто писал робота, он такой в положительную сторону повернутый программист, и он сказал, что "это будет наша фишка, суммы на вход сделать как биты", не ровно 4000$ или 1000$, а фишка такая", - прокомментировал он.
Он рассказал, что вклады в 64$ и 256$ идут на два месяца, то есть эти пару месяцев с вложенной суммы каждый день будет идти процент, например 0,6%, вклады на 1024$ и 4096$ идут на четыре месяца, остальные же на восемь.
"Когда указанные месяцы проходят, ты можешь забрать тело (сумму, которую в начале вложил)", - пояснил собеседник. Указанные сотрудником компании проценты являются чрезвычайно высокими. Таким образом они обещают новому инвестору очень высокий фиксированный доход, в разы превышающий рыночный уровень, что тоже обычно характеризует финансовую пирамиду.
Миграция инвесторов
Собеседник поделился с сотрудником информационного агентства, что сейчас происходит на рынке сетевого маркетинга.
"Сейчас реально много крутых альтернативных проектов, их очень много, но проверенных и с продуманным маркетингом как у нас... В "Кэшбери", например, сыпали деньгами. Здесь более продуманный маркетинг", - сказал Инопин.
Он пояснил, что сейчас из "Кэшбери" многие люди переходят в их компанию.
"Ну а теперь до 2 ноября они вообще каникулы делают, сказали, что все, ребят, до свидания. Кто-то еще испытывает иллюзии, кто-то за голову схватился. А я говорю: «что за голову схватился, давай наш проект раскачивать!». А кто-то в иллюзиях еще, фанатики люди", - добавил он.
По его словам, Шиклин до сих пор имеет с "Кэшбери" 600 тысяч рублей в месяц.
"Это реальная пирамида, но в них можно заработать. И поэтому с "Кэшбери" к нам сейчас повалят, и вот это собственно тот самый момент, когда ты просто эту теплую массу берешь и сюда ставишь", - поясняет он.
Инопин рассказал корреспонденту RostovGazeta, что нужно сейчас просто заняться поиском в сети групп "Кэшбери" и писать их участникам, приглашать, объяснять.
"Лучше всего приглашать на презентации к нам. Пиши, типа я тут познакомился с ребятами, они открыли свой тренинг-центр и зарабатывают на интересной теме. Ну, что нибудь такое. Не надо сразу раскрывать все карты. Тебе главное поначалу просто привести человека, мы с ним грамотно уже тут... и самому посещать", - прокомментировал он.
Как строится пирамида
Собеседник сообщил, что участвует еще в одном проекте, который позиционирует себя как "элитный клуб" - типичная пирамида, о чем неоднократно писал ряд крупных СМИ.
"Когда ты вкладываешь 64$, ты агент первого уровня. За привод людей получаешь с вложенной ими суммы 5%. Агент первого уровня — это статус. Чтобы закрыть статус и стать на уровень выше, нужно привлечь инвестиции на определенную сумму, например на 4096$ по началу", - пояснил Инопин.
Он добавил, что за каждый уровень инвестор получает бесплатный бессрочный пакет, по началу, к примеру, 64$.С каждым уровнем размер пакета и проценты с людей увеличиваются, и при этом, все нацелено именно на создание пирамиды, на многократное увеличение количества инвесторов. Он подчеркнул, что лучше человек пять набрать и с ними работать, мотивировать их, под них ставить новеньких и таким образом идти вглубь. Инопин рассказал, что в Ростове в компании IneuroBrain сейчас человек 300.
"Немного, но это потому, что появились мы только пять месяцев назад. Из 300 человек большая часть просто пассивные инвесторы, не качают. Человек же 100 от силы — активные", - прокомментировал он.
Собеседник пояснил, что все финансовые операции совершаются на сайте компании через личный кабинет. Сам сайт сделан по классическому бесплатному шаблону, в контактах — только адрес электронной почты и ссылки на группы в социальных сетях. Деньги участникам по факту выплачиваются из денежных средств, внесенных другими вкладчиками. Лицензия от Центрального банка не подтверждена. Обещается непомерно высокий доход, ведется активная реклама в интернете с обещанием высокой доходности. Отсутствует объективная информация о финансовой деятельности и положении компании, отсутствует как таковое точное определение деятельности организации.
Компании "Кэшбери" приходит конец. Но на ее месте вырастут десятки клонов, которые продолжат вытягивать деньги из доверчивых и финансово неграмотных ростовчан. И так будет до тех пор, пока на законодательном уровне не будут внесены такие изменения, которые сделают подобную деятельность чрезвычайно опасной и не выгодной как для организаторов пирамид, так и для ее участников.