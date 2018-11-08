Обманутые "Кэшбери" ростовчане уходят в новые пирамиды

"Миша вот сейчас в Сочи, там офис открываем тоже. Он сам был лидером в "Кэшбери" (в той самой компании, которая недавно Центральным банком была признана финансовой пирамидой), имел статус М13 (это означает, что благодаря ему в пирамиду люди вложили не менее 30 миллионов рублей). Ну не знаю, был или не был, но еще в августе Миша получил информацию из нашего аналитического отдела о том, что "Кэшбери" начинает загибаться", - пояснил он.