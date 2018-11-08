В Ростове-на-Дону банк "Центр-инвест" приступил к сбору биометрии

После регистрации и сдачи биометрических данных клиент получит возможность дистанционно оформить открытие вклада, взять кредит или воспользоваться другой банковской услугой в любом банке. Для этого нужно будет авторизоваться в ЕСИА и подтвердить свои биометрические параметры при помощи смартфона или другого электронного устройства.В качестве оператора ЕБС по распоряжению правительства РФ выступает компания "Ростелеком".