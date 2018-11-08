В Ростове-на-Дону банк "Центр-инвест" приступил к сбору биометрии

Пока технология реализуется в головном офисе банка, который находится в Ростове-на-Дону, но уже к концу года " Центр-инвест" намерен оборудовать пятую часть своей офисной сети в пяти российских регионах.
Единая биометрическая система (ЕБС) представляет собой электронную платформу, способную произвести идентификацию человека удаленно, по изображению лица и голосу. Для клиентов регистрация и использование биометрии будет осуществлять бесплатно и по желанию.
Как отметил директорпоинновациям ПАО КБ"Центр-инвест"Юрий Богданов, продажи продуктов и услуг банка посредством дистанционных каналов постоянно увеличиваются. Система биометрии позволит сделать финансовые услуги еще более удобными и доступными для населения, которому не нужно будет ориентироваться на физический банковский офис и его рабочее расписание.
"В начале 2019 года, используя преимущества технологии маркетплейс, разрабатываемой совместно с Банком России, мы планируем принимать вклады от клиентов, идентифицированных с помощью биометрии", - сообщил Юрий Богданов.
Стать участником биометрической программы в банке "Центр-инвест" может любой желающий совершенно бесплатно. Для того, чтобы сдать биометрию, потребуется всего несколько минут. Для регистрации нужны паспорт и СНИЛС клиента, сотрудник банка проверит документы и снимет биометрию специальным оборудованием - сделает фотоснимок и запишет голос.
После регистрации и сдачи биометрических данных клиент получит возможность дистанционно оформить открытие вклада, взять кредит или воспользоваться другой банковской услугой в любом банке. Для этого нужно будет авторизоваться в ЕСИА и подтвердить свои биометрические параметры при помощи смартфона или другого электронного устройства.В качестве оператора ЕБС по распоряжению правительства РФ выступает компания "Ростелеком".
Оператор обеспечивает сбор, обработку и хранение биометрических данных, а также проверку их соответствия первично сданным биометрическим образцам.Биометрические данные заносятся в систему без привязки к персональной информации - возрасту, имени, паспортным данным. Проверка данных осуществляется по нескольким параметрам, поэтому вероятность ошибки составляет один случай на 10 миллионов.При этом для идентификации личности проще всего использовать дактилоскопические данные, однако отпечатки пальцев довольно легко подделать.
Голос и изображение лица подделать гораздо сложнее. Кроме того, по ним можно идентифицировать личность удаленным способом.Системы сбора биометрических данных используются уже во многих странах, в том числе в финансовой отрасли.
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