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В США девочка подкладывала иголки в конфеты для Хэллоуина

8 ноября 2018, 17:40
Фото: pxhere.com
В Северной Каролине (США) одиннадцатилетней девочке полицией было предъявлено обвинение за то, что она намеренно подкладывала иголки в конфеты для Хеллоуина.

Так, пишет газета «Известия», в полицию поступило сообщение в день праздника о том, что 12-летний ребенок получил незначительные ранения после того, как съел конфету с иголкой внутри. Ранее, он выпрашивал конфеты у соседей с вопросом «Сладость или пакость?» (trick-or-treating). Среди лакомств, полученных им во время празднования, нашли еще одну конфету с иглой внутри. Аналогичный случай был и в другой семье.

В ходе расследования следы привели к 11-летней девочке. Так, она специально подкладывала иголки для того, чтобы «причинить боль». На данный момент полиция выясняет все обстоятельства дела. Девочке предстоит пройти медицинскую психологическую комиссию.

#Новости#Происшествия
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