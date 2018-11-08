В США девочка подкладывала иголки в конфеты для Хэллоуина

Так, пишет газета «Известия», в полицию поступило сообщение в день праздника о том, что 12-летний ребенок получил незначительные ранения после того, как съел конфету с иголкой внутри. Ранее, он выпрашивал конфеты у соседей с вопросом «Сладость или пакость?» (trick-or-treating). Среди лакомств, полученных им во время празднования, нашли еще одну конфету с иглой внутри. Аналогичный случай был и в другой семье.