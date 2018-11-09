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Posted 9 ноября 2018, 13:55

Published 9 ноября 2018, 13:55

Modified 17 сентября 2022, 15:33

Updated 17 сентября 2022, 15:33

Ростовская шахматистка завоевала золото на чемпионате мира

9 ноября 2018, 13:55
Спортсменка из Ростова-на-Дону Любовь Киреева в составе сборной РФ одержала победу на чемпионате мира по шахматам по спорту глухих, сообщает Минспорт региона.

"Команда России заняла первое место в общекомандном зачете среди женщин. Киреева является многократной чемпионкой РФ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что соревнования состоялись в Германии. Участниками стали 9 команд, в том числе Россия, Польша, Германия и Венгрия.

Ранее появилась информация, что в Ростовской области число детей, занимающихся шахматами, возросло более чем на 40% за два года.

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