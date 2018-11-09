Ростовская шахматистка завоевала золото на чемпионате мира

Posted 9 ноября 2018, 13:55
Published 9 ноября 2018, 13:55
Modified 17 сентября 2022, 15:33
Updated 17 сентября 2022, 15:33
"Команда России заняла первое место в общекомандном зачете среди женщин. Киреева является многократной чемпионкой РФ", - сказано в сообщении.
Отмечается, что соревнования состоялись в Германии. Участниками стали 9 команд, в том числе Россия, Польша, Германия и Венгрия.
Ранее появилась информация, что в Ростовской области число детей, занимающихся шахматами, возросло более чем на 40% за два года.
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