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В Москве подозреваемый в двойном убийстве признал вину

9 ноября 2018, 10:30
Фото: pixabay.com
В Москве тридцатилетний мужчина, который задержан по подозрению в убийстве женщины и ее сына-подростка, признал вину в полном объеме.

Так, пишет газета «Известия», в пятницу, 9 ноября, следствие обратится в суд с просьбой об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В скором времени будет проведен ряд экспертиз, включая комплексную судебно-психиатрическую.

Отмечается, что вечером 7 ноября в квартире жилого дома, который находится на улице Софьи Ковалевской в Москве, были найдены тела женщины и ее сына с многочисленными ножевыми ранениями. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

8 ноября сообщалось, что в качестве подозреваемого в двойном убийстве сотрудниками правоохранительных органов был задержан 38-летний сожитель погибшей. Вечером того же дня появилась информация о задержании нового подозреваемого. У друга погибшей оказалось алиби.

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