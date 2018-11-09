В Москве подозреваемый в двойном убийстве признал вину

Так, пишет газета «Известия», в пятницу, 9 ноября, следствие обратится в суд с просьбой об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В скором времени будет проведен ряд экспертиз, включая комплексную судебно-психиатрическую.
Отмечается, что вечером 7 ноября в квартире жилого дома, который находится на улице Софьи Ковалевской в Москве, были найдены тела женщины и ее сына с многочисленными ножевыми ранениями. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
8 ноября сообщалось, что в качестве подозреваемого в двойном убийстве сотрудниками правоохранительных органов был задержан 38-летний сожитель погибшей. Вечером того же дня появилась информация о задержании нового подозреваемого. У друга погибшей оказалось алиби.