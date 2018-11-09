Житель Севастополя пойдет под суд за убийство спящего пасынка-наркомана кувалдой

Так, по версии следствия, между подозреваемым и его 28-летним пасынком регулярно происходили ссоры из-за того, что молодой человек употреблял наркотики и выносил из дома ценные вещи. Вечером, 18 августа, после того, как произошел очередной конфликт, пенсионер дождался, когда пасынок уснет, и несколько раз ударил его кувалдой по голове. От полученных травм жертва скончалась на месте.
Во время проверки показаний на месте мужчина показал и рассказал следователям, как совершил преступление.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, после чего уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказано в сообщении.
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