Житель Севастополя пойдет под суд за убийство спящего пасынка-наркомана кувалдой

Так, по версии следствия, между подозреваемым и его 28-летним пасынком регулярно происходили ссоры из-за того, что молодой человек употреблял наркотики и выносил из дома ценные вещи. Вечером, 18 августа, после того, как произошел очередной конфликт, пенсионер дождался, когда пасынок уснет, и несколько раз ударил его кувалдой по голове. От полученных травм жертва скончалась на месте.