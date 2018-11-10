На трех улицах ограничат движение в Краснодаре из-за ремонта инженерных сетей

Posted 10 ноября 2018, 09:11
Published 10 ноября 2018, 09:11
Modified 1 октября 2024, 14:36
Updated 1 октября 2024, 14:36
"С пятницы нельзя проехать по Офицерской от Дзержинского до Грозненской, здесь прокладывают сети газоснабжения, ограничения будут действовать до 21 ноября", - сказано в сообщении.
В субботу перекрыли улицу Петра Метальникова от дома №13 в направлении Российской, начали ремонт ливневого коллектора. Проезд будет запрещен до 20 декабря.
С понедельника и до 6 декабря запретят проезд по одной из полос улицы Монтажников в связи с прокладкой сетей водоснабжения.
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