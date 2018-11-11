Астраханский депутат пересел на гречку, чтобы прожить на 10 тыс руб в месяц

"Уверен, этих денег недостаточно для нормальной жизни. Итоговый результат эксперимента я оглашу на заседании думы и от имени нашей фракции буду выступать за повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ)", - сообщил Кириллов, пообещав, что по ходу эксперимента будет информировать общественность через социальные сети.