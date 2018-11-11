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Астраханский депутат пересел на гречку, чтобы прожить на 10 тыс руб в месяц

11 ноября 2018, 13:46
Фото: facebook.com/people/Петр-Кириллов
Депутат Астраханского областной Думы Петр Кириллов заявил о своем участии в эксперименте, в ходе которого народный избранник будет существовать только на прожиточный минимум, установленный в регионе, об этом он сообщил в своем Facebook.

По словам Кириллова, эксперимент должен доказать несостоятельность прожиточного минимума, в который помимо продуктовой корзины входят и плата за услуги ЖКХ, транспортные расходы, покупка одежды, бытовой химии и многое другое.

Таким образом, депутат намерен целый месяц существовать на 10126 рублей (такой прожиточный минимум установлен в регионе), из которых 4670 рублей продуктовая корзина.

"Уверен, этих денег недостаточно для нормальной жизни. Итоговый результат эксперимента я оглашу на заседании думы и от имени нашей фракции буду выступать за повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ)", - сообщил Кириллов, пообещав, что по ходу эксперимента будет информировать общественность через социальные сети.

Астраханский депутат последовал примеру народного избранника из Саратовской области Николая Бондаренко, который также проводит аналогичный эксперимент. За 2 недели Бондаренко похудел на пять килограммов и постоянно жалуется на непрекращающееся чувство голода.

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