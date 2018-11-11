Участников игры "Дозор" в Ростове перепутали с наркоманами

Изначально от горожан появилась информация, что наркоманы ищут закладки возле ТЦ "Горизонт". Они заявили, что наркозависимые уже ничего не боятся, так как рядом было много людей.
Тогда местная жительница опубликовала видео, на котором показала несколько человек с фонариками. Они что-то искали на земле. Женщина добавила, что светила в их сторону фарами, но они ничего не боялись.
Позже появилась информация, что это были не наркоманы, а участники игры "Дозор". Они искали код, необходимый для прохождения игры.
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