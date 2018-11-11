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Жителей сел Краснодарского края, пострадавших от стихии, обеспечили бесплатными дрова

11 ноября 2018, 16:44
Фото: pixabay.com/ru
Почти 90 семей в Краснодарском крае, которые пострадали при подтоплении в Туапсинском районе, получили бесплатные дрова, говорится на сайте администрации муниципалитета.

Речь идет о жителях сел, проживающих в домах с печным отоплением. Помощь была организована министерством природных ресурсов Краснодарского края. Прежде всего, дрова получили многодетные туапсинцы, инвалиды, пенсионеры.

Кроме того, для подтопленцев в Пшишском и Туапсинском лесничествах бесплатно выделяют лесные делянки для заготовки дров. "Процедура рассмотрения документов в связи с ЧС максимально упрощена", - сказано в сообщении.

Напомним, что в результате ливней в октябре пострадали 29 населенных пунктов Краснодарского края. Было прекращено автомобильное и железнодорожное сообщения, произошли аварии на коммунальных сетях. В настоящее время в пострадавших районах проводятся восстановительные работы.

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#Новости#Новости ЮФО#Анна Петрова#Происшествия
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