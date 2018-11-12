Часть нарушений устранили в перинатальном центре в Ростовской области

Нарушения зафиксировали во время внеплановой проверки. Центр закрыли на дезинфекцию и в это время выполнили очистку системы вентиляции с очисткой гибких воздуховодов в нескольких отделениях, в том числе анестезиологии и реанимации, родовом, операционном блоке. Также были приобретены воздушные фильтры, сейчас идет их замена.