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Часть нарушений устранили в перинатальном центре в Ростовской области

12 ноября 2018, 12:37
Фото: pixabay.com
В Ростовской области удалось устранить часть обнаруженных недочетов в административно-хозяйственной деятельности перинатального центра, сообщает Минздрав региона.

Нарушения зафиксировали во время внеплановой проверки. Центр закрыли на дезинфекцию и в это время выполнили очистку системы вентиляции с очисткой гибких воздуховодов в нескольких отделениях, в том числе анестезиологии и реанимации, родовом, операционном блоке. Также были приобретены воздушные фильтры, сейчас идет их замена.

"Специалисты отремонтировали пять аппаратов ИВЛ с заменой запасных частей. Эти мероприятия не потребовали дополнительного финансирования", - сказано в сообщении.

Отмечается, что под особый контроль взяли условия и сроки хранения медизделий.

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