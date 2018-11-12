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Число вступивших в ряды Юнармии в ЮВО выросло вдвое

12 ноября 2018, 15:03
Фото: mil.ru
С начала года на территории Южного военного округа в ряды Юнармии вступили более 45 тысяч молодых людей, сообщается на сайте ведомства.

Так, число юнармейцев-новобранцев выросло вдвое по сравнению с данными за 2017 год.

При этом наиболее масштабными стало участие представителей Волгоградского, Ростовского, Краснодарского и Крымского региональных отделений Юнармии в проведении патриотический акций "Встать в строй", "Мы верим в тебя солдат", "Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – Твой выбор".

В общей сложности на территории ЮВО было проведено более 1,3 тысячи различных мероприятий.

"Всего на территории дислокации войск ЮВО создано около 250 муниципальных отделений военно-патриотического движения, объединяющих более 1,5 юнармейских отрядов", - сказано в сообщении.

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