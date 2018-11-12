Число вступивших в ряды Юнармии в ЮВО выросло вдвое

При этом наиболее масштабными стало участие представителей Волгоградского, Ростовского, Краснодарского и Крымского региональных отделений Юнармии в проведении патриотический акций "Встать в строй", "Мы верим в тебя солдат", "Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – Твой выбор".