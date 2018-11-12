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Многокилометровая пробка образовалась на трассе из Ростова в Краснодар

12 ноября 2018, 15:01
Фото: pixabay.com
В понедельник вечером водители из Ростова-на-Дону не могут спокойно выехать в сторону Краснодара из-за многокилометровой пробки, сообщается в сервисе "Яндекс.Карты".

На выезде из Ростова образовались сильные заторы, длина которых превышает 15 километров.

Скорость потока варьируется от 3 до 20 километров в час. На карте стоят несколько значков, обозначающих автоаварии. Далее на протяжении трассы М-4 "Дон" заторов практически нет.

Хуже обстоит ситуация в самом Ростове, где пробкам присвоили 10 баллов. При этом с 8 до 10 баллов этот показатель увеличился менее чем за час.

На текущий момент затруднен проезд во всем центре города и практически по всем другим улицам. Причиной такой ситуации стал выпавший в Ростове снег, из-за отрицательной температуры воздуха появился гололед на дорогах.

Водители в соцсетях еще утром в понедельник предсказывали транспортный коллапс.

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