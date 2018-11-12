Многокилометровая пробка образовалась на трассе из Ростова в Краснодар

На выезде из Ростова образовались сильные заторы, длина которых превышает 15 километров.
Скорость потока варьируется от 3 до 20 километров в час. На карте стоят несколько значков, обозначающих автоаварии. Далее на протяжении трассы М-4 "Дон" заторов практически нет.
Хуже обстоит ситуация в самом Ростове, где пробкам присвоили 10 баллов. При этом с 8 до 10 баллов этот показатель увеличился менее чем за час.
На текущий момент затруднен проезд во всем центре города и практически по всем другим улицам. Причиной такой ситуации стал выпавший в Ростове снег, из-за отрицательной температуры воздуха появился гололед на дорогах.
Водители в соцсетях еще утром в понедельник предсказывали транспортный коллапс.
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